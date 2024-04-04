Тройню родила многодетная мама из Туркестанской области

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Мальчики появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

40-летняя жительница Байдибекского района Жансауле Доспанова родила троих мальчиков. Вес младенцев - 1990, 1975 и 1728 граммов. Многодетная мать родила путем кесарева сечения.

«У Жансауле Доспановой восемь детей, она - мать-героиня. Тройняшек назвали Нариманом, Нуриманом и Нурманом. Мать-героиня говорит, что растерялась, когда впервые услышала, что родит тройню. Ведь воспитывая пятерых детей, она не планировала рожать снова», - говорится в сообщении.

Сейчас за младенцами ухаживают специалисты отделения реанимации. В этом году в перинатальном центре №2 родились 24 двоен и одна тройня.

Напомним, в январе  в Астане родилась первая тройня в этом году. Счастливая мама малышей воспитывает дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

 

#дети #Туркестанская область #двойня

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