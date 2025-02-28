Трудно ли предпринимателям получать кредиты, выясняет финрегулятор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

АРРФР запустило опрос среди субъектов малого и среднего бизнеса для определения возможных барьеров при получении кредитов и дальнейшей разработки мер по их устранению, передает Kazpravda.kz

«Агентство приглашает представителей МСБ принять участие в опросе, поделиться своим опытом кредитования и обозначить ключевые сложности, с которыми они сталкиваются. Результаты исследования будут использованы для совершенствования условий финансирования и повышения доступности кредитных ресурсов для бизнеса», – призвал финрегулятор.

Пройти опрос можно здесь.

Напомним, в ходе выступления в начале месяца президент Касым-Жомарт Токаев упомянул, что ресурсы БВУ можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов.

В середине февраля сообщалось, для чего Нацбанк вовлек БВУ в диалог.