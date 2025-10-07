Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В учреждении смешанной безопас­ности № 60 департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области налажена системная работа по трудовому воспитанию осужденных. Как сообщил начальник ДУИС полковник юстиции Шаймерден Есенкелдиев, такая система исправительных мер направлена на реабилитацию и интеграцию осужденных в общество.

фото предоставлено Данагуль Достановой

– В исправительной колонии 821 из 901 подсудимого годен к работе, – поделился Шаймерден Есенкелдиев. – В настоящее время в производственной зоне учреж­дения трудоустроено около 300 осужденных при поддержке 17 товариществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Основные направления деятельности заключенных – производство металлических ограждений, выпуск газоблоков, пескоблоков, брусчатки, жженого кирпича и изделий из дерева: посуды, музыкальных инструментов, сундуков, дверей. Таким образом, в учреждении созданы условия для полезного проведения времени и трудового воспитания осужденных, что способствует их социаль­ной адаптации.

Недавно в колонии начали разводить домашнюю птицу: гусей, уток, кур и индюков. Инициатором производства выступил индивидуальный предприниматель Орынбасар Турганбекулы, который ранее наладил работу сварочного цеха, где изготавливаются ограждения.

– Решил параллельно развивать птицеводство, – отметил предприниматель. – Считаю, эта деятельность станет одним из самых перспективных и прибыльных направлений в будущем. Сейчас на рынке сбыта большой спрос на яйца и мясо гусей, полезные для организма человека. К работе по разведению птиц привлек пятерых осужденных, обеспечив их достойной зарплатой.

Как рассказал один из осужденных, заработную плату он отсылает домой на содержание своих детей.

– Я рад, что смог устроиться на работу, – признался он. – Работа знакома, для меня это несложно. В детстве дома мы тоже держали кур, уток, гусей и другую живность.

А в сварочном цехе производственной зоны осужденные заняты изготовле­нием продукции из металла. В частности, производят мобильные офисы и металлические ограждения, используя их как для собственных нужд, так и на продажу. Занятость дает возможность зарабатывать, погашать наложенные долги и развивать профессиональные навыки.

По словам главного специалиста группы организации труда осужденных подполковника юстиции Бахыт Абиловой, всего в исправительных учреждениях области трудоустроено около 70% зак­люченных.

– Уже изготовлено и передано заказчикам более 20 мобильных офисов, продолжает расти спрос и на металлические заборы и ограждения, – отметила Бахыт Абилова. – Главная цель – обеспечить осужденных работой, дать им возможность погашать долги перед государством и частными лицами, исправляться и быстро адаптироваться к жизни в обществе.

И на этом трудовом объекте осужденные довольны своей работой. Отмечают, что, даже находясь в заключении, могут финансово поддерживать свои семьи. А зарплату работодатель выплачи­вает вовремя.

С работой учреждения № 60 ознакомились областной аким Нурлыбек Налибаев и прокурор области Ризабек Ожаров. Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации ДУИС Данагуль Достанова, на территории учреждения на средства РГП «Еңбек» началось строительство нового здания (подрядчик – ТОО «Конструктив ЛТД»). Для трудоустройства специального контингента, создания новых рабочих мест обсужден также вопрос строительства модульного промышленного ангара на пустующем земельном участке.

В производственной зоне ИП «Ален» установил оборудование по производству брусчатки и трудоустроил 15 осужденных. Возвратный кредит предприниматель оформил в рамках программы социально-предпринимательской корпорации «Байконыр» и Республиканского инновационного центра при поддержке областной прокуратуры и департамента УИС.

Для ТОО «Dalatex» предоставлено помещение для открытия швейного цеха. В цехе установлено 20 швейных машин, на постоянную работу прив­лечено 20 осужденных. Как поделился начальник учреждения № 60 подполковник юстиции Максут Отетлеуов, руководством ДУИС рассматриваются вопросы об открытии новых производственных объектов.

– Наряду с этим мы организовываем профессиональное обучение тех осуж­денных, у кого нет специальностей. Приобретенные в колонии навыки и опыт работы помогут им после освобождения. Впоследствии они смогут открыть собственный бизнес, – подытожил он.

