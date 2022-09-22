Труп мужчины обнаружили на свалке в ЗКО

На мусорном полигоне вблизи города Уральска обнаружили труп мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Тело мужчины обнаружили 21 сентября около 19:00 часов на стихийной свалке на окраине посёлка Круглоозёрное.

На вид ему было около 30-35 лет, азиатской внешности, а на теле полицейские зафиксировали признаки насильственной смерти.

Погибшим оказался 32-летний мужчина, уроженец Казталовского района.

В тот же день стражи порядка по горячим следам задержали 23-летнего подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Начато досудебное расследование по уголовной статье «Убийство».