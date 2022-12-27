Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе

Как отметили в полиции, преступление было заблаговременно и изощренно продумано убийцей.

Фото: Kazpravda.kz

В УП Талгарского района поступило сообщение о том, что на окраине села Кендала обнаружен труп мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на районное управление полиции.

"В ходе осмотра на различных частях тела были обнаружены 37 колото-резаных ранений. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст. 99 УК РК (убийство), начато досудебное расследование", - проинформировали в УП.

Вдоль объездных канальных дорог, на расстоянии приблизительно 1 200 метров от места обнаружения трупа, была найдена машина умершего, который при жизни занимался частным извозом.

Как отметили в полиции, преступление было заблаговременно и изощренно продумано убийцей, он использовал одноразовый абонентский номер, сотовый телефон, вооружился качественным колюще-режущим орудием, знал безлюдное место, где можно совершить убийство, пути отхода от данного места, где можно оставить машину умершего.

Но, несмотря на тщательную подготовку, злоумышленника задержали по улице Сейфулина в Алматы. Он дал признательные показания в совершении убийства из личных мотивов.

Подозреваемый водворен в ИВС УП Талгарского района в соответствии со ст.ст.128-131 УПК РК, обнаружены и изъяты его одежда на момент совершения убийства, со следами крови, а также складной нож.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в полиции.