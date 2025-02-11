В Алматы установили мемориальную доску Мырзекену Кусымжанову

Фото: Галия Шимырбаева

Вклад в отечественное здравоохранение этого скромного человека, называвшего себя рядовым служителем медицины, неоценим. После окончания лечебного факультета Алма-Атинского медицинского института, более 20 лет работал в Семипалатинской области, в том числе в зоне ядерных испытаний. Пройдя путь от рядового хирурга, лечившего сельчан от всех болезней, быстро вырос до главного врача, который с нуля организовывал и ставил лечебный процесс во многих клиниках региона.

Окончив в 1968 году одним из первых в Казахстане Международные курсы организаторов здравоохранения ВОЗ, Мырзекен Кусымжаров долгие годы работал в Центральном Комитете Компартии Казахстана, курировал Совминовскую больницу - лечебницу закрытого типа, в которой обслуживали советский партийный актив. На самая главная его заслуга - в 1978 году стал одним из главных организаторов международной Алматинской конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ. По результатам работы того далекого медицинского форума, напомним, была принята знаменитая, отстаивающая право человека на здоровье, Алматинская декларация. В историю этот документ вошел под названием «Великая хартия здравоохранения ХХ века».