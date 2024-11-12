TSARKA и Госкорпорация будут вместе защищать безопасность данных казахстанцев

Цифровизация , Госуслуги , Киберугрозы , Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Предполагается, что это сотрудничество станет важным шагом к созданию более безопасной цифровой среды для всех граждан и организаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Госкорпорация «Правительство для граждан» объявила о подписании меморандума о сотрудничествес TSARKA - ведущей компанией в сфере кибербезопасности, сообщает Kazpravda.kz

В рамках сотрудничества TSARKA будет активно привлекать багхантеров с платформы Tumar.One для проведения исследований и тестирования, целью которых является выявление и устранение уязвимостей в критически важных информационных системах.

Баг-баунти платформа представляет собой инновационную модель, где независимые исследователи в области кибербезопасности смогут тестировать программное обеспечение и сообщать о найденных уязвимостях, пояснили в Госкорпорации.

«Подписание меморандума подтверждает приверженность обеих организаций высоких стандартов кибербезопасности и важность партнерства между государственными и частными структурами. Этот шаг обеспечит непрерывный мониторинг безопасности и позволит укрепить  доверие граждан к информационным системам государственного управления», — отметил президент TSARKA Group Олжас Сатиев.

«В цифровую эпоху обеспечение безопасности данных становится одним из ключевых аспектов нашей деятельности. Партнеры будут тестировать программное обеспечение и сообщать о выявленных уязвимостях, а мы, в свою очередь, примем комплекс мер для предотвращения взломов, несанкционированного доступа и других угроз. Это позволит Госкорпорации значительно усилить защиту данных и гарантировать их конфиденциальность», - добавил председатель правления НАО Госкорпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Сотрудничество Госкорпорации и TSARKA станет важным шагом к созданию более безопасной цифровой среды для всех граждан и организаций, отметили в Правительстве для граждан.

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