Фото: facebook.com/eastkazhealthcare
Здравоохранение
Целую горсть камней извлекли из желчного пузыря пациентки в ВКО

Целую горсть камней извлекли из желчного пузыря женщины хирурги Восточно-Казахстанской областной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook медучреждения.

56-летняя пациентка страдала желчекаменной болезнью около 6 лет, и все эти годы купировала приступы обезболивающими лекарствами. Но во время последнего приступа попала в больницу.

Во время обследования врачи установили, что желчный пузырь женщины полностью набит камнями, а положенной жидкости в нем почти не было.

«Было принято решение об экстренной операции. Пациентке была проведена лапароскопическая холецистэктомия – через небольшие разрезы в брюшной полости с помощью эндоскопического оборудования, оснащенного микроскопической видеокамерой с подсветкой, был удален желчный пузырь со всем содержимым», – рассказали хирурги.

Врачи были удивлены такому огромному количеству извлеченных камней – их была целая горсть.

Как отмечает врач-хирург Дәулет Есімжомартов, больной повезло, что камни не успели пойти в общий желчный проток, в этом случае состояние пациентки было бы более тяжелым, а объем операции намного больше, возможно, потребовалась бы традиционная полостная операция, при которой возрастает риск осложнений.

Сейчас состояние пациентки стабильное, она готовится к выписке.

 

 

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