Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн
2
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
На торги Sotheby's выставлена 96-летняя бутылка винтажного шотландского виски Macallan, передает Kazpravda.kz
Аукционный дом ожидает, что стоимость этого "самого желанного" виски дойдет до 1,2 млн фунтов ($1,4 млн), сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.
Предварительные торги начнутся 1 ноября.
В 2019 году на аукционе Sotheby's была продана бутылка Macallan 1926 года. Тогда она ушла с молотка за 1,5 млн фунтов, что стало рекордом для бутылки вина или крепкого алкоголя.
Бутылки 1926 года - это самые старые бутылки виски Macallan. Предварительно напиток выдерживался более 60 лет в бочках из-под крепленых вин.