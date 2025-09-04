Цена золота в Казахстане третий день превышает 60 тысяч тенге за грамм

Банки и финансы
62
Венера Баталова
корреспондент

По данным Национального банка РК, 4 сентября индикативная цена одного грамма золота составляет 61 426.02 тенге. Этот показатель удерживается выше психологической отметки в 60 тыс. тенге уже третий день подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк РК

Фото: Нацбанк РК

С начала 2025 года номинальная стоимость золота в тенге увеличилась на 37%. Если учитывать уровень потребительской инфляции, реальный рост составляет примерно 25%, что указывает на ощутимое подорожание драгоценного металла.

При этом курс доллара также демонстрирует рост с начала года, но лишь на несколько процентов, что оказывает минимальное влияние на ценовую динамику. Основной движущей силой остается удорожание золота на глобальных рынках.

На фоне сохраняющейся неопределённости в мировой экономике золото по-прежнему выполняет роль защитного актива. Дополнительными факторами, способствующими росту цен, являются ожидания снижения ключевой ставки ФРС США и ослабление доллара.

Напомним, что Национальный банк определяет индикативную цену одного грамма золота, исходя из официального курса тенге и утренних котировок мирового бенчмарка LBMA Gold Price.

#инфляция #золото #цена

