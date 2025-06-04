Центр подготовки казахстанцев к трудоустройству за рубежом открылся в Астане

Занятость,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Там граждане смогут узнать правовые, культурные и практические аспекты трудовой миграции

Фото: акимат Астаны

В столице запустили новый Центр предвыездной подготовки граждан, планирующих трудовую миграцию. Инициатива направлена на то, чтобы казахстанцы были лучше подготовлены, защищены и информированы перед началом работы за границей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Центр открылся на базе Карьерного центра акимата города. Здесь граждане смогут узнать правовые, культурные и практические аспекты трудовой миграции. Среди тем — права мигрантов, адаптация в другой стране, юридические тонкости и подготовка к трудовой деятельности.

Проект реализован Международной организацией по миграции в сотрудничестве с Минтруда, акиматом Астаны и при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

«Открытие центра — важный шаг на пути к безопасной и управляемой трудовой миграции. Мы стремимся, чтобы каждый гражданин, выезжающий на работу за рубеж, знал свои права и чувствовал себя уверенно», — отметил глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане Серхан Актопрак.

На церемонии открытия присутствовали заместитель акима Астаны Ерик Мейрханов, заместитель министра труда Асқарбек Ертаев, посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал, а также другие представители госорганов и международных организаций.

Открытие Центра является частью региональной программы Международной организации по миграции по продвижению управляемой трудовой миграции в Центральной Азии.

#Астана #подготовка #центр #трудоустройство

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