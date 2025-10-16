Центр развития технологий будущего будет в Алматы

Технологии,Наука
456
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Сеуле подписано соглашение о создании казахстанско-корейского центра Научно-технологического форсайта и предиктивной аналитики «AI SilkNet». Благодаря этому Казахстан получит доступ к передовым методологиям и практикам, доказавшим свою эффективность в Южной Корее при формировании национальных приоритетов науки и технологий

Помимо этого Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан (НАН РК) и Корейский институт научной и технической информации (KISTI), признанный лидер в сфере суперкомпьютерных и аналитических технологий Азии, договорились о стратегическом партнёрстве в области науки, технологий и искусственного интеллекта.

Достигнутые соглашения открывают новую страницу научно-технологического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея и предусматривают создание центра Научно-технологического форсайта и предиктивной аналитики «AI SilkNet». Его цель - объединение интеллектуального потенциала Казахстана с передовыми технологиями Южной Кореи в области искусственного интеллекта, больших данных и сценарного моделирования.

В практической плоскости, на основе применения систем KISTI, в Казахстане будет создана национальная система предиктивной аналитики и форсайта, которая позволит прогнозировать тенденции, определять приоритеты развития науки и технологий и поддерживать принятие стратегических решений на государственном и корпоративном уровнях.

Искусственный интеллект становится ключевым инструментом стратегического мышления. Для Казахстана это означает переход от реактивного к проактивному управлению, где прогнозы и сценарии становятся частью государственной политики. Центр сосредоточится на создании единой цифровой платформы и базы данных по научным публикациям, патентам и технологиям, а также на разработке инструментов предиктивной аналитики для форсайт-исследований, обмене знаниями и подготовке кадров, развитии AI-экосистемы — поддержка исследователей и бизнеса, применение ИИ в экономике, экологии и здравоохранении.

Центр разместится в Алматы, на площадке НАН РК, и будет управляться совместным исполнительным комитетом НАН РК и KISTI. Управление Центром будет строиться на принципах паритета и взаимного обмена опытом, а руководство будет поочерёдно осуществляться представителями Казахстана и Южной Кореи. KISTI предоставит экспертную поддержку в разработке аналитических инструментов, обработке данных и технологическом прогнозировании.

В перспективе опыт Центра «AI SilkNet» будет распространяться на страны Центральной Азии, формируя региональную сеть прогнозирования и принятия решений на основе данных.

- Мы высоко ценим поддержку Президента KISTI, доктора Сик Ли, и уверены, что Центр «AI SilkNet» станет примером того, как наука и технологии способны объединять страны ради общего будущего, - отметил в ходе подписания соглашения Президент Национальной академии наук при Президенте РК А.Куришбаев.

Это сотрудничество открывает новые возможности для науки, образования и экономики, создает основу для устойчивого развития региона и становится примером того, как наука и технологии могут объединять страны ради общего будущего.

#технологии #наука #Корея

