Стоимость авиатоплива в Европе достигла $1,9 тыс., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Лондонский аэропорт Хитроу и другие аэропорты Великобритании наиболее уязвимы, поскольку уже начались отмены рейсов из-за нехватки топлива. Региональная авиакомпания Skybus отменила один рейс из-за цен на топливо», — отмечается в публикации издания Politico.

По оценкам энергетической аналитической компании Kpler, следующими могут стать французские аэропорты.

В материале также указано, что сейчас в авиагаванях Европы достаточно топлива, чтобы поддерживать полеты самолетов, но в будущем возможны дефициты.