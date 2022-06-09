Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане

Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов ответил на вопрос о том, возможен ли в Казахстане рост цен на бензин, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Журналисты напомнили, что в июле истекает срок действия предельных цен на топливо, которые установили после январских событий.

"Минэнерго держит вопрос на контроле. Ощутимого повышения цен не ожидается. Мы предпримем все меры, чтобы резких изменений цен не было", – заверил в кулуарах заседания Сената Жандос Нурмаганбетов.

При этом он сообщил, что стоимость газа может немного измениться в сторону увеличения.

"Сжиженный газ подорожает, небольшое увеличение, соответствующий приказ уже опубликован. По бензину не должно быть (повышения цен на бензин марки АИ-93 – прим. автора). Что касается марки АИ-95 – здесь цены не регулируются. Это же бензин для богатых. Зачем его регулировать? Мы регулируем те цены, которые влияют на структуру хозяйства, сельского хозяйства и промышленности, на массовый бензин", – добавил он.

При этом вице-министр указал на ситуацию на мировом рынке.

"Посмотрите, что происходит с ценами на нефть, они растут, с ценами на газ, посмотрите, какие цены в Европе. Надо понимать, что в Казахстане низкие цены, но и доходы, к сожалению, невысокие. Мы соизмеряем возможности увеличения тарифа с возможностями бюджета наших граждан. Этот вопрос всегда в фокусе внимания", – резюмировал вице-министр энергетики.