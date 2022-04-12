Фото: primeminister.kz
Правительство
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен вопрос развития отечественной науки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья.

Глава Правительства поздравил всех научных работников с профессиональным праздником — Днем науки.

«В Казахстане финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое (в 2022 году – 84 млрд тенге). Причем распределяют государственное финансирование сами ученые. Сейчас активно растет активность разработок и публикаций казахстанских ученых. Эти работы цитируются, их ценят за рубежом», — сказал А. Смаилов.

По мнению главы Правительства, большой потенциал отечественной науки подтверждает тот факт, что Казахстан вошел в число 6 стран, имеющих свою вакцину от коронавирусной инфекции. Эту вакцину в период пандемии сделали многим казахстанцам, а также направили и в другие страны.

«Мы можем гордиться собственной вакциной. Это большая победа наших ученых. Главная наша цель – чтобы отечественная наука внесла весомый вклад в улучшение качества жизни казахстанцев. На это направлены все программные документы в сфере науки», — отметил Премьер-министр РК.

Комплексные меры по поддержке ученых, развитию инфраструктуры, межведомственной координации науки предусмотрены в Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Реализация нацпроекта позволит увеличить численность ученых и количество научных разработок, обеспечить обновление оборудования исследовательских институтов.

Начиная с прошлого года, ежегодно 500 ученых направляются на стажировки в ведущие научные центры мира. Для молодых ученых выделяется по 1000 грантов ежегодно по проекту «Жас ғалым».

«Мы должны к 2025 году увеличить долю частного софинансирования науки до 50%. Будет создано 5 крупных научно-производственных центров в IT, медико-биологической сфере, агропромышленной комплексе, «зеленых» технологиях, горных науках и металлургии», — сказал А. Смаилов.

По словам Премьер-министра РК, сегодня роль науки неоценима в развитии обрабатывающей промышленности и создании высокотехнологичных производств, что позволит повысить производительность труда и доходы населения.

Предстоит большая и серьезная работа по улучшению результативности научных исследований. НИИ и университетам, отечественной индустрии и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Только так научные достижения могут внедряться в производство, приносить практическую пользу населению. 

В первую очередь, нужно внедрить систему маркетинга для выявления фактического спроса предприятий на конкретные научные разработки. Фонду науки следует сфокусировать работу на повышение инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализацию результатов научных исследований. 

В этой связи А. Смаилов поручил Министерству образования и науки обеспечить до 30 апреля текущего года принятие Концепции развития науки Казахстана на 2022-2026 годы, проработать механизмы поиска и привлечения молодых талантов, создать информационную базу нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом, принять меры по институциональной трансформации Национальной академии наук с приданием ей государственного статуса.

«Также необходимо провести ребрендинг Фонда науки с акцентом на повышение экономической эффективности, капитализацию научных исследований, их инвестиционную привлекательность, открытость и прозрачность всех процессов», — заявил А. Смаилов.

Вместе с тем совместно с представителями бизнес-сообщества, НПП «Атамекен» необходимо обеспечить включение раздела по вкладу науки с конкретными индикаторами в создание наукоемких производств, высокотехнологичных рабочих мест в проект Программы повышения доходов населения до 2025 года.

«Совместно с Министерствами индустрии и энергетики необходимо обеспечить создание научно-технических советов и внедрение централизованного механизма финансирования недропользователями научно-исследовательских разработок», — поручил Премьер-министр РК.

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