Цифровизация повышает эффективность
Серик Малаев, руководитель ТОО «Акселеу», Северо-Казахстанская область
На форуме впервые четырем лучшим работникам отрасли, в том числе и мне, было присвоено почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». А главное – прозвучало, что на протяжении двух-трех лет агропромышленный комплекс в стране демонстрирует стабильный рост. Со стороны государства оказывается масштабная и своевременная поддержка. Это субсидирование, льготные кредиты, возможность приобретения удобрений и горюче-смазочных материалов по сниженной стоимости, механизмы обновления техники. Все это помогает хозяйствам не только сохранять динамику развития, но и решать социальные вопросы на местах.