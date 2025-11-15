Цифровизация повышает эффективность

Мнения
Серик Малаев, руководитель ТОО «Акселеу», Северо-Казахстанская область

На форуме впервые четырем лучшим работникам отрасли, в том числе и мне, было присвоено почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». А главное – прозвучало, что на протяжении двух-трех лет агропромышленный комплекс в стране демонстрирует стабильный рост. Со стороны государства оказывается масштабная и своевременная поддержка. Это субсидирование, льготные кредиты, возможность приобретения удобрений и горюче-смазочных материалов по сниженной стоимости, механизмы обновления техники. Все это помогает хозяйствам не только сохранять динамику развития, но и решать социальные вопросы на местах.

Президент в своем выступлении отметил, что сделано многое, однако остаются значительные резервы, требующие проработки. Действительно, останавливаться на достигнутом нельзя.

Одним из важных приоритетов в развитии АПК является цифровизация сельского хозяйства, а в перс­пективе и внедрение искусственного интеллекта. Мы уже активно занимаемся цифровизацией в сотрудничестве с компанией Agrostream, чьи разработки помогают нам значительно повышать производительность и совершенствовать управление производственными процессами.

На фоне дефицита кадров цифровые инструменты становятся серьезной поддержкой. Наше хозяйство находится в 410 километрах от областного центра и в 150 километрах от районного, поэтому привлечь молодых специалистов нам непросто, хоть мы и стараемся создавать все условия.

Мы внедрили системы контроля за расходом семян, ГСМ, средств защиты растений, а также мониторинга работы техники в режиме реального времени, смогли оцифровать путь зерна от комбайна до тока и дальше до элеватора. В нашем хозяйстве больше нет громоздких журналов, как раньше. Все процессы переведены в цифровой формат, и это огромный шаг вперед.

За короткое время в сельском хозяйстве достигнут ощутимый прог­ресс. Лично я вижу колоссальные изменения. Уже сегодня искусственный интеллект управляет комбайнами и техникой, а ручной труд у нас практически исчез. Все участки производства автоматизированы и механизированы.

В дальнейшем важно создавать для молодежи такие условия, чтобы она видела свое будущее именно на селе. Думаю, цифровизация станет в этом опорой. Уже сейчас мы чувствуем, как она меняет подход к работе, повышает эффективность, открывая новые возможности. Уверен, что современные технологии в сочетании с подготовкой кадров и созданием комфортной сельской инфраструктуры позволят привлечь молодых специалистов и обеспечить дальнейший рост отрасли.

