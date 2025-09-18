В Северо-Казахстанской облас­ти в последние месяцы были разоблачены киберпреступные группировки.

Например, в Аккайынском районе полицейские пресекли деятельность важного звена меж­дународной сети. Организатором оказался 21-летний местный житель. Он координировал действия четырех подельников, которые занимались поиском дропперов, готовых предоставить свои банковские карты для обналичивания средств. В схему были вовлечены порядка 80 человек. Руководители мошеннической сети находились за пределами Казахстана и там отмывали украденные деньги. Примечательно, что некоторые члены группы ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

Незадолго до этого сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД совместно с прокуратурой задержали еще пятерых жителей района Магжана Жумабаева в возрасте от 19 до 24 лет. Они также входили в международную схему и действовали как дроповоды – посредники между жертвами и «обнальщиками». По данным следствия, доказана их причастность к восьми эпизодам интернет-мошенничества в разных регионах Казахстана. Общий ущерб превысил 38,5 млн тенге.

– Борьба с интернет-мошенничеством находится на особом контроле руководства областного департамента полиции, – сообщил начальник управления по противодействию кибер­преступности ДП СКО Альнур ­Ахмедьяров.

Масштабы беды огромны. Так, всего за три дня июня трое североказахстанцев потеряли свыше 13 млн тенге. В Петропавловске 25-летней горожанке позвонили в WhatsApp, представившись сотрудниками Казпочты, а затем банка. Девушку вынудили оформить онлайн-кредиты и передать доступ аферистам. Ущерб – 2,37 млн тенге.

В Айыртауском районе 69-летняя сельчанка стала жертвой лжеэнергетиков и «банкиров». С ее счета исчезло 4,29 млн тенге. Еще один петропавловец поверил «сотрудникам мобильного оператора» и лишился 6,45 млн тенге.

Наиболее популярная схема в регионе – звонок о посылке. Человеку сообщают, что на его имя якобы пришла бандероль, и настойчиво требуют подтвердить получение кодом из SMS. После этого звонок перехватывают «сотрудники банка», убеж­дая оформить «зеркальный кредит» для защиты. На деле средства уходят мошенникам.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: существующих мер недостаточно. Нужны интеллектуальная система противодействия киберпреступности и, если потребуется, изменения в законодательстве и практике работы судов и полиции.

Эксперты уверены: пока мошенники опережают механизмы защиты, доверчивые казахстанцы будут оставаться их жертвами. Адвокат Елена Игнатенко глубоко погрузилась в эту тему, она участник нескольких процессов по защите обманутых людей.

– Антифрод-центр блокирует карты только после того, как деньги уже украдены, – утверждает она. – Банки не всегда заинтересованы в том, чтобы вовремя сообщать о подозрительных операциях. В итоге сведения попадают в центр с запозданием, а деньги – в руки аферистов.

Особенно уязвимым звеном остаются звонки через иностранные мессенджеры, в первую очередь WhatsApp. Контролировать их на национальном уровне невозможно, поэтому включение операторов связи в антифрод-механизм остается скорее формальностью.

Статистика в Северо-Казах­станской области подтверждает: мошенники действуют все более дерзко. Итог всегда один – оформленные кредиты и обнуленные счета. При этом ущерб все чаще выходит за пределы банковской сферы.

– Сегодня люди теряют не только депозиты и кредиты, но и имущество – квартиры, машины, – утверждает ­Елена Игнатенко. – Преступники играют на страхе, используют государственную символику и даже форму полицейских, вынуждая граждан добровольно отдавать то, что у них есть. Кто решается бороться, не всегда может вернуть утраченное. Судебная практика до сих пор не меняется. Потерпевшие от мошенничества не только не могут добиться привлечения банков к ответственности, но даже вернуть свое единственное жилье, которого они лишились под влиянием обмана. Недавно ко мне обратилась женщина, которая продала дом и осталась на улице вместе с сыном-инвалидом. Другой случай: в Степногорске обманутая женщина продала свою квартиру всего за четыре миллиона тенге и была готова вернуть эти деньги покупателю, но суд отказал.

Елена Игнатенко подчеркивает, что действующая судебная практика фактически не предусматривает привлечение банков к ответственности и не дает реальной возможности потерпевшим восстановить свои права. Президент поручил построить интеллектуальную систему противодействия киберпреступнос­ти и при необходимости внести изменения в законодательство. По мнению адвоката, это должно стать безотлагательной задачей.

– Пока мошенники чувствуют полную безнаказанность. Нужны механизмы превентивного контроля за подозрительными транзакциями и телефонными звонками, а также изменение подхода судов к делам потерпевших, – подчеркивает она.

Онлайн-мошенничество стало одной из главных угроз национальной безопасности. Без кардинального пересмотра работы банков, операторов связи и судебной системы граждане так и будут оставаться один на один с преступниками.

– Сегодня мы имеем дело не просто с аферистами, а с настоя­щей цифровой мафией, – говорит адвокат. – И если система не на­учится быть на шаг впереди, каждый может оказаться их жертвой. ­­