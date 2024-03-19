Будут ли работать ЦОНы в праздничные дни

Фото: акимат области Абай

В праздничные дни центры обслуживания населения работать не будут. Дежурные ЦОНы 25 марта будут обслуживать клиентов до 13:00.

К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся 26 марта.

ЦОНы Казахстана работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.

Актуальные адреса дежурных центров можно посмотреть на официальной странице гКак будут работать оскорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.