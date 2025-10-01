Цветы для ветерана

Общество
10
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске офицеры Национальной гвардии поздравили с Днем пожилого человека 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Светочеву.

фото РгК «Шыгыс»

Как рассказали в пресс-службе Регионального командования «Шығыс», в гости к пенсионерке с цветами, чаем и баурсаками приехали заместитель начальника Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Арман Бутанов и другие гвардейцы. Военные поблагодарили Анастасию Павловну за вклад в Победу, пообещали хранить память об участии казахстанцев в войне и передавать ее молодым.

«Несмотря на возраст, Анастасия Павловна сохраняет бод­рость духа и ясную память, – рассказали в РгК «Шығыс». – Она всегда с радостью встречает гостей и делится бесценными воспоминаниями».

Анастасия Павловна Светочева родилась в 1922 году в Курчумском районе Восточного Казахстана. Война застала девушку в Ленинграде, где она училась в текстильном институте. Анастасия участвовала в противовоздушной обороне города, прошла в составе советских войск пол-Европы, участвовала в боях за Берлин. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». После Победы девушка вернулась в родной Восточный Казахстан.

