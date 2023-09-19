Тунису предложили закупать казахстанские макароны, мед и сладости

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Возможности развития сотрудничества в агросекторе обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и министр сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства Туниса Абдельмонем Белати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Говоря о расширении номенклатуры поставляемых товаров, Айдарбек Сапаров отметил, что Казахстан традиционно занимает лидирующие позиции по экспорту зерновых культур и продуктов их переработки.

В этом году начался экспорт казахстанской пшеницы в Тунис, на рынок страны поставлено 72,7 тысячи тонн. Глава МСХ предложил продолжить эту тенденцию и помимо зерновых рассмотреть возможность закупа отечественных муки и мучных продуктов, макаронных и кондитерских изделий, растительных масел и меда.

Что касается импорта продукции из Туниса, то на сегодняшний день в нашу страну поставляются в основном финики и фрукты. Стороны обсудили вопрос поставок в Казахстан также оливок и оливкового масла. 

Министр также подчеркнул необходимость совместно с Тунисом проработать вопросы выстраивания новых логистических маршрутов.

Глава МСХ отметил интерес казахстанской стороны в развитии проектов в области переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Сапаров пригласил тунисские компании организовать производства на территории Казахстана.

Тунисская сторона в свою очередь также предложила наращивать сотрудничество в области политики по обеспечению национальной продовольственной безопасности, в том числе в борьбе с засухой. Страна готова обмениваться знаниями о современных сельскохозяйственных технологиях и инновациях, которые могут быть применены в обоих государствах.

По итогам встречи стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами двух стран.

 

 

#сельское хозяйство #продукты питания #международное сотрудничество #МСХ #экспорт #импорт #АПК #Тунис

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