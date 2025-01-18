Туриста нашли в хижине на высоте около 3 тыс. метров с помощью вертолета

Фото: МЧС РК

Пропавший турист был найден с помощью вертолета Казавиаспас МЧС.

Гражданин 1982 года рождения отправился в многодневный поход 12 января, однако 15 января перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились за помощью к спасателям.

Специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно приступили к поискам. Были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и наземные группы. За первые двое суток обследовали 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы.

Сегодня, благодаря облёту с использованием воздушного борта Казавиаспас, мужчина был обнаружен в хижине в ущелье «Левый Талгар» на высоте 2970 метров. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи и был доставлен в город Алматы.

МЧС напоминает туристам о необходимости тщательно планировать свои маршруты, своевременно информировать близких о своих передвижениях и использовать средства связи для безопасности в горах.