Фото: event.ru

С беспрецедентным оттоком гостей столкнулся сектор путешествий на Ближнем Востоке и Карибах. Из-за эскалации противостояния между США, Израилем и Ираном популярные курорты Дубая пустеют, а региональная индустрия теряет сотни миллионов евро ежедневно. Параллельно с этим топливная блокада практически парализовала туристическую жизнь на Кубе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Туризм в Дубае резко сокращается из-за эскалации конфликта в регионе. Отели жемчужины Персидского залива постепенно пустеют, рейсы отменяются, а туристы покидают страну. Загрузка гостиниц упала до 15-20%. Цены на номера снижают почти вдвое для привлечения гостей. Рестораны теряют до 80% выручки. Бизнес сокращает расходы и персонал. Большие убытки терпят авиаперевозчики, отменяются тысячи рейсов.

По оценкам местных властей, при закрытии аэропорта города экономика эмирата теряет около миллиона долларов в минуту. Между тем туристическая индустрия составляет 13% ВВП всей страны. Ранее один Дубай принимал почти 20 миллионов путешественников в год. Сейчас эксперты предупреждают о риске потери летнего сезона.

В убытке вся туристическая индустрия на Ближнем Востоке. Сфера теряет около 515 миллионов евро каждый день из-за военного конфликта. Всемирный совет по путешествиям и туризму ранее прогнозировал, что путешественники внесут в регион около 178 миллиардов евро. Сейчас ожидается, что потери в этом году могут составить до 30 миллионов туристов.

В то же время эксперты отмечают краткосрочный характер кризиса – при стабилизации ситуации спрос может восстановиться в течение двух месяцев. Отметим, что регион обеспечивает около 14% мирового транзита. Авиационные узлы в Дубае, Абу-Даби, Дохе и Бахрейне до эскалации обслуживали более 500 тысяч человек в сутки.

Тем временем с другой стороны полушария – туризм на Кубе резко сокращается из-за топливного кризиса. Нехватка авиационного горючего привела к отмене авиарейсов. Власти других государств предупреждают своих граждан о рисках поездок на Кубу. На улицах Гаваны туристов стало меньше, водители ретро-автомобилей и такси теряют доход. Продавцы сувениров фиксируют дни без продаж. Рестораны и отели закрываются или работают с убытками. Бизнес, зависящий от иностранцев, не справляется без потока гостей. По данным местного бюро статистики, поток туристов упал более чем вдвое за год. В стране ввели веерные отключения энергии из-за нехватки ГСМ.

Напомним, Куба находится под энергетической блокадой США. Вашингтон пригрозил ввести санкции против любых стран, поставляющих нефть Гаване.