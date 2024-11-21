Кубок столицы: турнир по Cross Ice Hockey пройдет в Астане

Хоккей, Столица, Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях принимут участие юные спортсмены в возрасте восьми лет

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

С 25 по 27 ноября в ледовом дворце Hockey Planet будет проходить турнир по Cross Ice Hockey 4x4 для игроков 2016 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Турнир организован при поддержке акимата Астаны и управления молодежной политики столицы.

«Состязания проводятся по правилам Международной Федерации Хоккея (ИИХФ). Формат Cross Ice Hockey акцентирует внимание на скорости, технике и командной игре, давая юным спортсменам шанс показать свои лучшие навыки и приобрести ценный опыт», – проинформировали в городской администрации.

Турнир направлен на развитие детского спорта в Казахстане, поддержку молодежных инициатив и укрепление спортивного духа столицы, добавили в городской администрации. 

#Астана #турнир #хоккей #Cross Ice Hockey

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