Турнир по легкой атлетике мирового уровня впервые пройдет в столице

Первый на азиатском континенте международный турнир по легкой атлетике золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes пройдет в рамках World Athletics Indoor Tour Gold 2024, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, серия встреч золотого уровня, включающая в себя семь городов, стартует 27 января в Астане и завершится в Мадриде 23 февраля.

В Астане пройдут соревнования по следующим дисциплинам:

— Женщины: 400 м, 60 м, 1 миля, 60 м с барьерами, прыжки в высоту, прыжки в длину.

— Мужчины: 60 м, 60 м с барьерами, 3000 м, 400 м, прыжки с шестом, толкание ядра.