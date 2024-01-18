Турнир по легкой атлетике мирового уровня впервые пройдет в столице

Первый на азиатском континенте международный турнир по легкой атлетике золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes пройдет в рамках World Athletics Indoor Tour Gold 2024, сообщает Kazpravda.kz
По информации столичного акимата, серия встреч золотого уровня, включающая в себя семь городов, стартует 27 января в Астане и завершится в Мадриде 23 февраля.
В Астане пройдут соревнования по следующим дисциплинам:
— Женщины: 400 м, 60 м, 1 миля, 60 м с барьерами, прыжки в высоту, прыжки в длину.
— Мужчины: 60 м, 60 м с барьерами, 3000 м, 400 м, прыжки с шестом, толкание ядра.
«Среди заявленных на участие в турнире спортсменов есть и мировые звезды легкой атлетики: действующий рекордсмен мира в прыжках с шестом Арманд Дуплантис, победитель финала Бриллиантовой лиги в беге на 200 м — канадский спринтер Арне де Грасс, чемпионка мира в дисциплине 100 м с барьерами, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — Ниа Али, а также чемпионка мира в дисциплине 100 м с барьерами — Тоби Амусан», — заключили в городской администрации.