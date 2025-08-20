Туши и рога сайги нашли во дворе дома в Мангистау

Закон и Порядок
69
Дана Аменова
специальный корреспондент

Изъятые предметы направлены на экспертизу

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками полиции при координации прокуратуры Мангистауской области и спецподразделения «Беркут» во дворе одного из домов в селе Турыш Бейнеуского района выявлен факт незаконного хранения туш и рогов сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой со ссылкой на МВД РК

«В результате обыска обнаружено и изъято 9 туш сайги, занесенной в Красную книгу, 30 рогов сайги, а также боеприпасы калибра 16 мм и иные вещественные доказательства. По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело. Изъятые предметы направлены на экспертизу», − детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

#сайга #рога #туши

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Кто поедет в Ливерпуль
Движение в пространстве и времени
Золото из Самокова
Объемы транзита грузов должны возрасти
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Ни дня без новых знаний
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Инвестиции в будущее страны
Модернизация плюс автоматизация
Решать социальные проблемы общими усилиями
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Кибермошенников разоблачили в Алматы
Земли на 263 млн тенге вернули в госсобственность в области…
Субсидии потратил в казино бизнесмен из области Жетісу
Уголовную ответственность за сталкинг вводят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]