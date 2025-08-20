Фото: Polisia.kz

Сотрудниками полиции при координации прокуратуры Мангистауской области и спецподразделения «Беркут» во дворе одного из домов в селе Турыш Бейнеуского района выявлен факт незаконного хранения туш и рогов сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой со ссылкой на МВД РК

«В результате обыска обнаружено и изъято 9 туш сайги, занесенной в Красную книгу, 30 рогов сайги, а также боеприпасы калибра 16 мм и иные вещественные доказательства. По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело. Изъятые предметы направлены на экспертизу», − детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



