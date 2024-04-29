Еще 27 туш мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия

Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

Причины массовой гибели ластоногих выясняются в данное время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: комитет рыбного хозяйства МСХ

26 апреля в ходе мониторинга Каспийского моря в Тупкараганском районе найдены 27 туш мертвых тюленей. 

На место обнаружения тюленей выехали представители инспекции и местных исполнительных органов, института гидробиологии и экологии.

«Обнаруженные туши мертвых тюленей были в разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла  зимой, все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля. На сегодня штормовой ветер утих. При этом, с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудники института гидробиологии и экологии произвели частичный отбор тканей внутренних органов, а также клыков для проведения лабораторных исследований», — сообщили в комитете рыбного хозяйства МСХ.

Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря. Информация обновляется по мере поступления.

Напомним, всего с 29 марта по 26 апреля 2024 года обнаружено 209 туш мертвых тюленей.

 

 

#Каспий #гибель животных #экологи #тюлени

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