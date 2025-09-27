Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде

Литература
5
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В областной универсальной научной библиотеке имени А. Тажибаева состоялась научно-познавательная конференция, посвященная памяти известного журналиста, писателя Жаксылыка Рахматуллы, передает Kazpravda.kz

Фото Нурболата Нуржаубая

В текущем сентябре ему исполнилось бы 80 лет.

Лауреат Международной литературной премии «Алаш», деятель культуры РК Жаксылык Рахматулла автор произведений - «Алыстай берген аяулым», «Өмір самалы», «Болашаққа сенім», «Ғұмырдария», «Жібек жолындағы жұлдыздар», «Сағым жылдар», «Кие», «Хикаяттар», «Дала толғауы» «Меңсұлу», «Қызғалдақ қалың шыққан жыл» и других.

Жаксылык Рахматулла прошел трудовой путь от корреспондента районного издания до главного редактора областной газеты «Сыр бойы», возглавлял региональные филиалы Союза писателей и Союза журналистов Казахстана.

На конференции было много рассказано о славном жизненном и творческом пути писателя, прозвучали воспоминания его коллег-современников. Главный редактор газеты «Сыр бойы», председатель областного филиала Союза журналистов Куат Шарабидинов рассказал о том, что его творчество Жаксылыка Рахматуллы занимает особое место в журналистике и литературе страны.

Как отметил заместитель руководителя областного управления общественного развития Артур Камбаров, в своих произведениях мастер слова и пера искренне описывал хронику своей эпохи. Старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта-Ата Аягоз Абдиразакова подробно проанализировала творчество выдающегося писателя. О собственном стиле и неповторимом почерке Жаксылыка Рахматуллы рассказала лауреат Международной литературной премии «Алаш» Каршыга Есимсеитова.

Один из его многих учеников-коллег Дуйсенбек Аяшулы отметил, что за годы руководства газетой «Сыр бойы» Жаксылык Рахматулла успешно запустил метод самофинансирования, выпустив при газете несколько приложений, отвечающих требованиям рынка.

На конференции отмечены победители творческого смотра-конкурса среди молодых журналистов «Қызылорда – құндылықтар қаласы», организованного в честь 80-летия Жаксылыка Рахматуллы. Среди награжденных  - молодые работники пера области Ерасыл Шарибек и Сара Адайбаева.
 

 

 


 

 

 

#Журналист #Кызылорда #конференция

Популярное

Все
Цель – поиск новых месторождений
IT и промышленность: проверка на совместимость
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Ключевой костяк энергетики
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Обеспечить объективную оценку знаний
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Тише едешь – дальше будешь
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Практическое пособие для будущих писателей выпустили в Алма…
Ирина Бакулина презентовала столичным читателям книгу «Ночь…
В Алматы состоялась международная конференция, посвященная …
В Алматы презентовали новую книгу писателя Шакира Исламбаки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]