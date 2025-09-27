В областной универсальной научной библиотеке имени А. Тажибаева состоялась научно-познавательная конференция, посвященная памяти известного журналиста, писателя Жаксылыка Рахматуллы, передает Kazpravda.kz

Фото Нурболата Нуржаубая

В текущем сентябре ему исполнилось бы 80 лет.

Лауреат Международной литературной премии «Алаш», деятель культуры РК Жаксылык Рахматулла автор произведений - «Алыстай берген аяулым», «Өмір самалы», «Болашаққа сенім», «Ғұмырдария», «Жібек жолындағы жұлдыздар», «Сағым жылдар», «Кие», «Хикаяттар», «Дала толғауы» «Меңсұлу», «Қызғалдақ қалың шыққан жыл» и других.

Жаксылык Рахматулла прошел трудовой путь от корреспондента районного издания до главного редактора областной газеты «Сыр бойы», возглавлял региональные филиалы Союза писателей и Союза журналистов Казахстана.

На конференции было много рассказано о славном жизненном и творческом пути писателя, прозвучали воспоминания его коллег-современников. Главный редактор газеты «Сыр бойы», председатель областного филиала Союза журналистов Куат Шарабидинов рассказал о том, что его творчество Жаксылыка Рахматуллы занимает особое место в журналистике и литературе страны.

Как отметил заместитель руководителя областного управления общественного развития Артур Камбаров, в своих произведениях мастер слова и пера искренне описывал хронику своей эпохи. Старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта-Ата Аягоз Абдиразакова подробно проанализировала творчество выдающегося писателя. О собственном стиле и неповторимом почерке Жаксылыка Рахматуллы рассказала лауреат Международной литературной премии «Алаш» Каршыга Есимсеитова.

Один из его многих учеников-коллег Дуйсенбек Аяшулы отметил, что за годы руководства газетой «Сыр бойы» Жаксылык Рахматулла успешно запустил метод самофинансирования, выпустив при газете несколько приложений, отвечающих требованиям рынка.

На конференции отмечены победители творческого смотра-конкурса среди молодых журналистов «Қызылорда – құндылықтар қаласы», организованного в честь 80-летия Жаксылыка Рахматуллы. Среди награжденных - молодые работники пера области Ерасыл Шарибек и Сара Адайбаева.





