В столице в активно развивающемся сегодня жилом массиве «Жагалау» открылся центр музыкального образования «SAZ ALEMI» – филиал Детской музыкальной школы № 3 им. Е. Серкебаева.

Теперь живущим здесь детям для занятий музыкальным творчеством нет необходимости посещать головную школу. Для полноценного творческого обу­чения все есть в центре. «SAZ ALEMI» расположился на первом этаже жилого комплекса в самом центре «Жагалау». Как отметила заместитель руководителя управления образования г. Нур-Султана Римма Имангазинова, с 2020 года по принципу шаговой доступности на первых этажах жилых комплексов открылось уже 10 филиалов организаций дополнительного образования. В эти летние месяцы в объявленный Главой государства Год детей еще четыре таких центра начнут работу в разных районах столицы.

– В Нур-Султане у нас 11 организаций дополнительного образования, 152 филиала и 10 комьюнити-центров – это филиалы двух дворцов школьников. Хочу выразить признательность акима­ту, который выделяет нам помещения, благодаря чему у нас есть возможность открывать такие центры по всему городу, – отметила Римма Имангазинова.

В новом центре «SAZ ALEMI» есть все, что нужно для полноценного и разнопланового творческого развития детей. Директор ДМШ № 3 им. Е. Серкебаева Сергей Лизунков с гордос­тью показывает классы вокала, фортепиано, гитары, саксофона, электронной музыки, звукорежиссуры, а также теоретических дисциплин. В кабинетах свежий ремонт, новая мебель, инструмен­ты, современная техника.

– Почему именно в этом районе? Напротив располагается школа № 81, и я уверен, что многие ребята захотят получать здесь музыкальное образование. Мы видим, как бурно развивается этот район, строятся новые дома. Нет сомнений, что все учебные дисциплины будут востребованы. В большом городе родителям сложно во­зить детей в головные школы. И сейчас все делается для удобства населения и детей, это будет реальное творчество в шаговой доступности. Мы рассчитываем, что около ста ребят смогут посещать центр. Подчерк­ну, что занятия будут проходить индивидуально. К слову, в общеобразовательных школах мы также открываем классы по просьбе родителей, оснащаем, отправляем педагогов, и дети получают в школе музыкальное образование, – сказал Сергей Лизунков.

Поделилась впечатлениями и ветеран педагогического труда столицы Асима Бимендина, долгие годы возглавлявшая городское управление образования. Ее радует, что в бурно развивающемся мегаполисе большое внимание уделяется развитию творческого потенциала юных казахстанцев.

– Для родителей это большое удобство – дети будут заниматься творчеством рядом с домом: учиться играть на дом­бре, фортепиано, обучаться вокалу. Дополнительное образование играет большую роль в дальнейшем выборе профессии. Эта инициатива должна быть подхвачена по всей стране, – считает педагог.