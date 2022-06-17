Тяжкий груз сирийской войны

Катастрофическая гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике и активизация террористических групп на территории страны стали ключевыми темами обсуждения на 18-й международной встрече по Сирии в рамках

Астанинского формата.

По итогам 18-й международной встречи по Сирии страны-гаранты переговорного процесса Иран, Россия и Турция приняли традиционное совместное заявление. Как отметил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов, в ходе встречи рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией в мире и ее влиянием на процесс мирного урегулирования в САР.

– Переговоры в столице Казахстана внесли большой вклад в развитие диалога и достижение мира в Сирии. Астанинский формат мы считаем очень продуктивным. Здесь решаются вопросы по противодействию терроризму, принимаются меры для снижения уровня жестокос­ти и насилия на территории Сирии, создания всех необходимых условий для возвращения беженцев. Эта платформа также эффективно дополняет процесс политического урегулирования сирийского кризиса, проходящий в Женеве, – подчеркнул Адиль Турсунов.

Вице-министр озвучил совместное заявление стран-гарантов по итогам 18-й встречи. Как отмечено в документе, представители Исламской Рес­публики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению. Они выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран.

«Представители стран-гарантов осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безо­пасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность присутствием и террористической активностью группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами», – говорится в совместном заявлении.

В ходе встречи гаранты обсудили ситуацию в ИЗД, на северо-востоке САР и в части Сирии, называемой Заевфратьем.

«Гаранты выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, в том числе в форме подавления мирных демонстраций, в виде насильственного призыва на военную службу и дискриминационной практики в сфере образования. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии», – заявили авторы совместного заявления.

Они также вновь выразили убеж­дение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2 254 Совета Безопасности ООН.

В совместном заявлении акцент сделан на работу сирийского Конституционного комитета, редакционная комиссия которого провела заседание в Женеве с 30 мая по 3 июня и планирует следующую встречу 25–29 июля. Представители стран-гарантов подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета. При этом они подчеркнули, что Конституционный комитет в Женеве должен осуществлять свою работу без каких-либо бюрократических и логистических проволочек и соблюдать в своей работе свой круг полномочий и основные правила и процедуры. Так комитет сможет реализовать свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы в Сирии, подлежащей всенародному одобрению.

«Страны-гаранты вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов. Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий», – отмечено в заявлении.

Для поддержки народа Сирии, оказавшегося в условиях гуманитарной катастрофы, представители гарантов призвали международное сообщество, ООН и ее агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, гуманитарное разминирование территорий и другие меры. Они также подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внут­ренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.

«Гаранты приветствовали состоявшийся 13 июня 2022 года успешный обмен насильственно удерживаемыми лицами между сторонами сирийского воо­руженного конфликта, продемонстрировавший настрой сирийских сторон укреплять взаимное доверие при содействии стран-гарантов Астанинского формата. Проведенная операция продемонстрировала решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках Рабочей группы, которая является уникальным механизмом, доказавшим свою востребованность и эффективность в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами. Сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей, пропавших без вес­ти», – говорится в совместном заявлении.

В заключение страны-гаранты выразили искреннюю признательность казахстанским влас­тям за проведение 18-й встречи по Сирии и договорились провес­ти 19-ю международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года. Кроме того, они подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате и отметили ранее закрепленную договоренность провести следую­щую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.