У молодежи есть запрос на последовательность и публичность

О новых и важных для нашего общества процессах демократизации мы поговорили с исполнительным директором Qazaqstan Institute of Social Studies Азизом Искаковым.

– Насколько, по Вашему мнению, знаковы предстоящие выборы? Что даст прямая выборность акимов и готово ли казахстанское общество к столь серьезному демократическому шагу?

– Знаковым, пожалуй, был переход от декларации фокуса на децентрализацию и повышение самостоятельности регионов к реальным действиям. Начало этому процессу было положено в 2021 году первыми прямыми выборами акимов сел, сельских округов и городов районного подчинения.

Проведение же прямых выборов акимов районов и городов областного значения в 2023 году – логичное и планомерное продолжение институциональных реформ Президента в этой сфере. В 2025-м такие выборы будут проходить уже во всех городах областного значения и районах. И, вероятно, в недалеком будущем станут известны сроки проведения пилотных выборов акимов областей и мегаполисов.

Данные изменения направлены на повышение уровня ориентированности исполнительной власти на проблемы на местах, на усиление ответственности руководителей перед населением, а также на развитие политической культуры в обществе и стимулирование гражданских институтов. При этом выборность акимов должна способствовать изменению общественного сознания в том плане, что гражданам придется осознать неоспоримый факт: они тоже несут ответственность за действия руководителя, которого сами же выбрали.

Полагаю, выборность, возможно, не сразу, но сможет способствовать принятию ограничен­ности ресурсов. Избранный аким будет иметь не больше ресурсов и полномочий, чем его предшест­венники, и вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию в кратчайшие сроки.

Есть много открытых вопросов, ответы на которые предстоит искать в ходе пилотных выборов: будет ли у избранного акима больше полномочий и компетенций, будет ли у него более гибкий бюджет и так далее. Что касается готовности общества к таким преоб­разованиям, то считаю, мы, безусловно, готовы.

– Как Вы оцениваете активность политических сил накануне проведения нынешних выборов?

– Оценивать активность политических объединений в целом достаточно трудно в силу низкого качества их информацион­ной работы. К примеру, лишь две из семи партий – «Amanat» и Народная партия Казахстана – публично заявляют о том, что они намерены участвовать в пилотных выборах акимов.

Вероятность того, что рядом партий ведется такая работа, но не освещается, достаточно низкая, так как публичность и открытость – основа доверия к любой политической силе.

Справедливости ради следует­ отметить: единичные представители партий «Ак жол», Respublica и «Ауыл» участвуют-таки в выборах акимов. Но это, вероятно, личная инициатива конкретных граждан, а не результат планомерной работы политических организаций.

Можно, конечно, допустить, что некоторые политические партии не хотят распылять свои ресурсы на борьбу за места в райо­нах и малых городах в рамках «пилота». Но ведь такой «боевой опыт» жизненно важно приобретать, чтобы наращивать конкурентоспособность.

Аргументацию о том, что отказ большинства партий от борьбы за посты акимов обусловлен сомнениями в поддержке населения, также считаю безосновательной, так как в этом случае они бы участвовали, пусть и не во всех областях.

Так что, полагаю, отказ большинства партий от участия в выборах – это в первую очередь отказ от будущей ответствен­ности, с которой сопряжена исполнительная власть. Ведь это уже не представительные функции, а конкретные проекты, кадры и ресурсы, за которые возможно учинить спрос с кандидата от политического объединения.

Упускать возможность участвовать в выборах для партии, имеющей реальные амбиции к укреплению своих позиций во власти, – иррационально. С другой стороны, имеются ли у них такие амбиции? Возможно, данные выборы станут катализатором формализации новых политических сил.

Потенциально это может осуществляться на базе общественных организаций, которые вели наблюдение на прошедших президентских и парламентских выборах и будут это делать на грядущих выборах акимов райо­нов и городов. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 15 НПО для наб­людения за выборами на респуб­ликанском уровне и еще 238 – на уровне регионов.

Что это за организации – отдельный вопрос, так как большинство из них непрозрачны для стороннего наблюдателя. Это было бы понятно, например, для субъекта предпринимательства, но выглядит странным в случае общественной организации.

У большинства из них нет сайтов или аккаунтов в соцсетях, где были бы представлены результаты деятельности, источники и структура финансирования, какая-либо иная информация. Транспарентно ли это, заслуживает ли доверия – вопрос открытый. Более того, у действующих политических партий с такого рода прозрачностью тоже далеко не все так просто.

– Касым-Жомарт Токаев в Послании отметил, что наша страна считается одной из самых «молодых» в мире – средний возраст граждан сос­тавляет всего 32 года, и около трети населения – молодежь. Вы сами довольно молодой человек. Как, на Ваш взгляд, молодое поколение относится к проводимым в стране реформам?

– Казахстанская молодежь имеет высокую заинтересованность как в расширении выборности и укреплении демократических институтов в обществе, так и в повышении эффективности работы государственного аппарата.

Вполне вероятно, что для определенных категорий молодежи президентские и парламентские выборы могут казаться чем-то достаточно абстрактным, далеким и не влияющим напрямую на их повседневную жизнь. Отчасти это может быть обусловлено недостатком правовой грамотности.

От выборов же акимов непосредственно зависит то, как будет выглядеть их повседневная действительность, какими будут улицы, дворы и дороги за окном. Поэтому, полагаю, интерес к данным выборам у молодежи будет намного более высоким.

Во многом, конечно, уровень явки будет зависеть от своевременности и качества освещения выборов в целом, что вызывает наибольшие опасения. Четвертого ноября настанет «день тишины», который будет достаточно затруднительно заметить на фоне предыдущих дней безмолвия.

Примечательно также то, что ни одна из двух партий, заявивших о подготовке к пилотным выборам акимов, не вела пуб­личной работы по привлечению внепартийных кандидатов к участию в выборах. Вполне логично допустить: подобные предложения делались адрес­но, точечно и для того, чтобы обеспечить таким кандидатам бэкграунд самовыдвиженцев для их последующего включения в состав партии.

К сожалению, публичной информации о кандидатах крайне мало, при этом в ряде регионов такие данные вовсе не опубликованы. По данным Центральной избирательной комиссии, на 45 постов акимов районов и городов областного значения претендуют 249 кандидатов.

Наряду с весьма примечательными кейсами в Сарканском и Кербулакском районах области Жетысу, где наравне с самовыдвиженцами участвуют представители четырех и пяти партий соответственно, достаточно распространенной является и иная практика. Нередко за пост акима борется кандидат от партии «Amanat» (зачастую это действующий аким района), которому оппонирует пара кандидатов-самовыдвиженцев из числа представителей местных исполнительных органов. На основании этого можно заявлять о том, что возможности для политической конкуренции тут весьма ограничены.

Однозначно можно утверж­дать: у молодого поколения избирателей есть запрос на комп­лексные, а не фрагментарные изменения в общественно-политической жизни казахстанского общества. Соответственно, будет расти запрос на выстраивание более последовательного, предсказуемого и публичного электорального процесса.

– Также в Послании Президент затронул тему нехватки кадров в стране и сообщил о создании кадрового резерва политических служащих. Для подготовки качественных специалистов он призвал задействовать кадровый потен­циал политических партий. Как Вы считаете, какими должны быть избранные акимы?

– Для формирования и расширения «скамейки запасных» на госслужбе, о которой говорит Глава государства, в разные годы было запущено несколько проек­тов – стипендия «Болашак», кадровый резерв корпуса А, Президентский молодежный кадровый резерв.

Последний проект, участником которого я также являюсь, вскоре завершит формирование третьего набора резервистов, в результате чего его участниками станут уже 400 молодых казах­станцев. Так что в целом считаю количество потен­циальных возможностей для рекрутинга достаточным.

Другой вопрос – выборные должности, где решение принимается избирателями. Возможно, озвученные тезисы будут несколько непопулярными, но полагаю, что избранными акимами должны быть люди, имеющие сильную команду или являющиеся частью сильной команды.

На мой взгляд, невозможно добиться серьезных результатов в одиночку, так как в вопросах, касающихся территориального развития, необходима весьма разнообразная и при этом глубокая экспертиза всех сфер жизнедеятельности – это в том числе инфраструктура, энергетика, строительство, предпринимательство, сельское хозяйство, общественная безопасность, социальная защита.

Казахстанцы в целом и молодежь в особенности заинтересованы в устойчивом и благополучном будущем нашей страны. И продолжение дальнейшей трансформации общественно-политического устройства способно принести существенные результаты и эффекты.

Но для их достижения необходимо вовлечение всех членов общества, чтобы каждый из нас был неравнодушным и ответственным перед окружающим миром, обществом и перед самим собой.