«У нас единая задача» – Ашимбаев призвал не противопоставлять Парламент и Кабмин друг другу

Сенат,Парламент
94

Как он отметил, Парламент тоже несёт ответственность за реализуемые реформы

Фото: пресс-служба Сената

Не противопоставлять госорганы друг другу призвал на брифинге для СМИ спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что в рамках поручений Главы государства и Парламент, и Правительство совместно работают над реализацией бюджетно-налоговой реформы, сообщает Kazpravda.kz

Отвечая на вопрос журналистов о своих комментариях по поводу парафискальных платежей, озвученных ранее на заседании Палаты, глава Сената подчеркнул, что эта работа проводится совместно с Правительством для обеспечения прозрачности бюджета.

«Я хочу отметить, что сегодня мы очень тесно и активно работаем с Правительством. У нас единая задача, поставленная Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым – провести эффективную реформу бюджетной и налоговой сфер. Здесь нет никакого противостояния, есть единая командная работа наша с Правительством. Если мы видим где-то вопросы или проблемы, мы их поднимаем. Вопрос парафискальных платежей – это не есть что-то, что возникло только на прошлом пленарном заседании. До этого депутаты Сената этот вопрос не раз поднимали.

Насколько я помню, тоже в предыдущие периоды этот вопрос поднимал. Но, сейчас, видимо, такое внимание к этому вопросу связано с тем, что осуществляется налоговая и бюджетная реформы. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, мы тесно работаем с Правительством. Парламент тоже несёт ответственность за реализуемые налоговую и бюджетную реформы. В рамках поручений Главы государства будем дальше повышать прозрачность и эффективность использования бюджетных средств», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также уточнил, что комплексная совместная работа Парламента и Правительства в сфере парафискальных платежей и по оценке их эффективности начнется уже с начала следующего года.

«В соответствии с новым Бюджетным кодексом, который принял Парламент, с января (2026 года – прим. ред.) Правительство начнет работу по ревизии парафискальных платежей. Это заложено в нашем законодательстве. Начнется большая системная работа, которую мы будем вместе проводить (Парламент и Правительство – прим. ред.) Надо посмотреть все парафискальные и другие платежи: их эффективность, прозрачность, использование и так далее. И в дальнейшем, в рамках общего курса, общей бюджетной и налоговой политики, соответствующие решения будут приняты. Правительство настроено на повышение прозрачности использования и эффективности средств бюджета нашей страны и это наша общая линия. Еще раз хочу подчеркнуть, здесь не нужно противопоставлять: государственные органы – все мы работаем вместе, в команде, в рамках поручений нашего Президента», – отметил он.

 

#Парламент #Сенат #Правительство #Ашимбаев

Популярное

Все
Политика здравого смысла
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Лисицы вышли к людям
Сделать работу сельских акимов эффективной
Вечно новый мир классики
Срок годности мембраны – четверть века
С газом почти все!
Звучали стихи о родной земле
Сердцу милые мотивы
Аварии можно предупредить
Перспективы индустриальных парков
Хоргосский узел модернизируется
Чтобы тайное стало явным
Чтобы люди не уезжали
Формируется Единый строительный портал
Подключение происходит поэтапно
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Рабочий офис на колесах
Секрет жизненной энергии
Правовая культура формируется через конкретные практики
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работа…
Казахстан присоединился к Протоколу по улучшению доступа к …
Спикер Сената встретился с работниками предприятий Караганд…
Бюро Сената

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]