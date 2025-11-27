Фото: пресс-служба Сената

Не противопоставлять госорганы друг другу призвал на брифинге для СМИ спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он подчеркнул, что в рамках поручений Главы государства и Парламент, и Правительство совместно работают над реализацией бюджетно-налоговой реформы, сообщает Kazpravda.kz

Отвечая на вопрос журналистов о своих комментариях по поводу парафискальных платежей, озвученных ранее на заседании Палаты, глава Сената подчеркнул, что эта работа проводится совместно с Правительством для обеспечения прозрачности бюджета.

«Я хочу отметить, что сегодня мы очень тесно и активно работаем с Правительством. У нас единая задача, поставленная Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым – провести эффективную реформу бюджетной и налоговой сфер. Здесь нет никакого противостояния, есть единая командная работа наша с Правительством. Если мы видим где-то вопросы или проблемы, мы их поднимаем. Вопрос парафискальных платежей – это не есть что-то, что возникло только на прошлом пленарном заседании. До этого депутаты Сената этот вопрос не раз поднимали. Насколько я помню, тоже в предыдущие периоды этот вопрос поднимал. Но, сейчас, видимо, такое внимание к этому вопросу связано с тем, что осуществляется налоговая и бюджетная реформы. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, мы тесно работаем с Правительством. Парламент тоже несёт ответственность за реализуемые налоговую и бюджетную реформы. В рамках поручений Главы государства будем дальше повышать прозрачность и эффективность использования бюджетных средств», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также уточнил, что комплексная совместная работа Парламента и Правительства в сфере парафискальных платежей и по оценке их эффективности начнется уже с начала следующего года.