Происшествия
"У нас каждый день солдаты падают в обморок" – командир части о смерти срочника

В Мангистаускую область доставили тело солдата-срочника, который умер в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

18 летний Алибек Калбай служил в войсковой части в селе Кордай. В официальном сообщении Министерства обороны говорится, что "солдат потерял сознание во время утреннего построения". Военнослужащему была оказана медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание. Молодой человек был призван весной этого года. По факту случившегося проводится проверка. Родные парня говорят о неуставных отношениях и требуют правосудия.

"12-го апреля его забирают в армию. Говорили, или будешь осужден или заплатишь штраф 3 миллиона тенге. Когда он уже был там, в 3-4 часа дня он позвонил маме и просил перевести ему 4 тысячи тенге. Говорил, нужно лекарства купить, желудок болит. Когда я была в морге, на нем живого места не было. Живот, там, где почки - все в синяках, руки в синяках. Голова. Я не выдержала и вышла оттуда", - рассказала родственница умершего парня Динара Тилесова.

В свою очередь командир воинской части №30212 ВС РК Алмас Доспаев заявил, что в воинской части солдаты каждый день падают и теряют сознание.

"22 апреля рота была построена после завтрака перед казармой. Алибек стоял в последнем ряду. И внезапно он упал. Оказали первую медицинскую помощь и сразу увезли в госпиталь. Не знаю из за чего он упал, но у нас каждый день во время построения минимум 2-3 солдата падают от головокружения", - заявил командир части.

Напомним, 22 апреля в военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Калбай Алибек Саламатулы.

«Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание», – проинформировали в оборонном ведомстве.

Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области. 18 апреля он прибыл в часть 30212, расположенную в Кордайском районе Жамбылской области. Через четыре дня родителям сообщили о его смерти.

Актауское издание Lada.kz пишет, что отец солдата вместе с родственниками вылетел в Жамбылскую область.

«На его теле множество синяков. В войсковой части нам сообщили, что виновник уже за решёткой. Но мы не знаем, правда ли это. Его не показывают. Просим всех казахстанцев не оставаться равнодушными. Ведь сегодня это мой брат, а завтра может быть кто-либо другой. Ведь это не первый случай смерти детей, которые едут защищать и служить родине. Его мать, отец и все родственники убиты горем. Мы хотим, чтобы виновные были наказаны. Мы на этом не остановимся», — цитирует издание сестру Алибека Калбая.

 

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