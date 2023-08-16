У неплательщиков налога на транспорт изымают авто в Астане

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Общая сумма задолженности физлиц по налогу на транспорт превышает 2 млрд тенге.

Фото пресс-службы ДГД Астаны

Столичный департамент государственных доходов совместно с управлением полиции города и региональной палатой частных судебных исполнителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник" по взысканию налоговой задолженности за автотранспортные средства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ДГД, общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 2,1 млрд тенге. Вместе в процессе проведения рейдовых мероприятий взыскано 97 млн тенге.

"В ходе проведения мероприятий за неуплату налога более 20 внедорожников марки Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Tundra и другие с объемом двигателя свыше 4 000 куб. см. водворены на штрафстоянку. В дальнейшем мероприятие будет продолжаться регулярно до конца года", - сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что задолженность можно проверить с помощью сайта kgd.gov.kz и мобильных приложений "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня.

"ДГД по городу Астана призывает автовладельцев, у которых задолженность по налогам превышает 1 месячный расчетный показатель (МРП), к полному погашению налоговой задолженности во избежание неудобств по оплате услуг частных судебных исполнителей", - добавили в департаменте.

#Астана #транспорт #налог #автомобиль #штрафстоянка #изъятие

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