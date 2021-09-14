​У стабильности есть причины

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Дастан Куттыбаев

С 15 августа Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. Основной причиной стабильной положительной динамики руководитель управления общественного здравоохранения Марат Пашимов называет вакцинацию. Кроме того, по его словам, одним из преимуществ густонаселенного региона является то, что люди здесь проживают в основном в сельской местности, где нет такой скученности, как в городах.

– И конечно, это соблюдение всех санитарных норм, выполнение постановления главного санитарного врача. Акимат области постоянно контролирует обстановку по коронавирусной инфекции, а также работу мобильных групп. Думаю, эта слаженность в работе также играет не последнюю роль в том, что регион находится в «зеленой» зоне. Ежедневно мы проводим около 4 тысяч тестов. Мы являемся одними из лидеров в стране по их количеству, – проинформировал глава облздрава в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, последняя улучшилась и в Жамбылской области. Недавно регион переместился в «желтую» зону. Здесь 4 176 объектов продолжают работу, используя приложение «Ashyq».

В целом в области с начала эпидемии зарегистрировано 18 836 случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 654. Зарегистрировано 7 117 случаев пневмонии.

– С 1 января по 10 сентября 2021 года на территории области зарегистрировано 13 829 случаев COVID-19. Среди них – 1 005 беременных женщин, 3 601 ребенок. Все они получили лечение в условиях стационара. За прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19, выявлен 31 случай пневмонии. По сравнению с предыдущими двумя неделями показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился на 13%. Что касается показателя смертности, с начала года зарегистрировано 188 летальных исходов. Для лечения и локализации коронавирусной инфекции в регионе развернуто 3 615 коек, – сообщил заместитель акима области Алмас Мадиев.

На сегодня в области функционируют 10 лабораторий, на базе которых ежесуточно проводится около 2 600–2 800 ПЦР-исследований. В медицинских организациях, оказывающих помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, сформирован месячный запас лекарственных средств.

Единым дистрибьютором в медицинские организации региона поставлены лекарственные средства и медицинские изделия на сумму 9,5 млрд тенге, из которых на лечение и профилактику коронавирусной инфекции направлено 410 млн тенге.

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