Обгоревшее тело мужчины обнаружили жители села в Алматинской области. В полиции быстро выяснили, что так жестоко с местным жителем расправились "черные риелторы". Они намеревались завладеть его квартирой в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

ЧП произошло близ села Каракемер Алматинской области. Сельчане обнаружили обгоревшее тело мужчины. Им оказался 48-летний местный житель. Как установили позже судебно-медицинские эксперты, смерть наступила в результате нанесенных двух ножевых ранений. Тело сельчанина рядом с селом пролежало почти месяц. Погибший исчез 25 марта и с тех пор числился без вести пропавшим.

Сразу же после обнаружения жуткой находки полицейским удалось выйти на след предполагаемых убийц. В жестокой расправе подозревают троих жителей Енбекшиказахского района. Старшему из них 33 года, младшему – 23. Одна из них женщина. В признательных показаниях они сообщили, что на дело пошли ради наживы.

"Подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь", - рассказал сотрудник пресс-службы ДП Алматинской области Абильтай Абенов.

Все трое подозреваемых задержаны. Начато досудебное расследование по статье "Убийство". За неудачную попытку завладеть чужим имуществом сельчанам грозит до двадцати лет тюрьмы.