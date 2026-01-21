Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Айман Аманжолова
корреспондент

Окружной суд Нары приговорил Тэцуя Ямагами — убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ — к пожизненному заключению, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как передает агентство Киодо, защита настаивала на сроке заключения до 20 лет, акцентируя внимание на том, что фоном и косвенным мотивом убийства было трудное детство обвиняемого из-за религиозной организации "Церковь объединения", с которой якобы был связан Абэ.

Обвинение же отвергало эти доводы как нелогичные и утверждало, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию.

Синдзо Абэ смертельно ранили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2024 года. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в бывшего премьера со спины из самодельного оружия. В результате второго выстрела он получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Абэ умер от потери крови.

Убийца в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.

 

