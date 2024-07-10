Участок на пересечении Мангилик Ел и Сарайшык временно перекроют

Транспорт, Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Движение на перекрестке перекроют с 11 по 25 июля, передает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на правосторонних съездах транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык. 

В этой связи 11-25 июля текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт (правосторонние съезды с пр. Мангилик Ел на пр. Кошкарбаева). При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам Акмешит и Туркестан.


 

#ремонт #дорога #перекрытие

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