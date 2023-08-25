Учебный год завершится 25 мая – Тамара Дуйсенова

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В этом учебном году казахстанские школьники будут учиться до 25 мая. Об этом на пленарном заседании Республиканского августовского совещания работников образования сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"Хотела бы выразить свое мнение по поводу продления учебного года до 36 недель. По этому вопросу было очень много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Нужно признать, что это мировая практика. Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая", – заявила Дуйсенова.

Она отметила, что в течение предстоящего учебного года нужно провести необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы.

Вице-премьер добавила, что к вопросу продления учебного года до 36 недель можно будет вернуться после 2025 года.

Отметим, в этом году казахстанские школьники учились до 31 мая.