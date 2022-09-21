Ученик на спор "заминировал" школу в Павлодаре

В Павлодарской области полицейские задержали "заминировавшего" школу ученика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Напомним, 21 сентября в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе города Павлодара.

«В СОШ имени Бауыржана Момышулы по улице Академика Чокина, 27 находятся террористы», говорилось в сообщении.

По адресу тут же выехали экстренные службы. Были эвакуированы свыше тысячи учащихся и 83 человек персонала.

Взрывное устройство не обнаружили.

Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 14-летнего учащегося средней школы имени Б. Момышулы поселка Пограничник города Аксу. Несовершеннолетний пошел на такой шаг, поспорив с одноклассниками. Вину он признал. Подростка передали под поручительство законных представителей», – прокомментировал первый заместитель начальника Департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

Между тем полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ответственность наступает с 14 лет.