Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай на примере государственного лесного природного резервата «Семей орманы» проверил реализацию поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по внедрению современных цифровых технологий в сферу охраны и защиты лесов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На территории резервата Премьер-министр ознакомился с результатами внедрения в пилотном режиме системы раннего обнаружения лесных и степных пожаров, функционирующей на базе ИИ. Технологии позволяют фиксировать возгорание на дальних расстояниях и при любых погодных условиях.

Здесь же в присутствии Премьер-министра Олжаса Бектенова, министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, министра по ЧС Чингиса Аринова и акима области Абай Берика Уали проведены учения с имитацией лесного пожара.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев доложил, что комплексы круглосуточного видеомониторинга с использованием современных тепловизионных и оптических камер автоматически фиксируют признаки возгорания на ранних стадиях. При обнаружении пожара или задымления система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет быстро локализовать и ликвидировать очаг возгорания. ЦОУ оснащен видеостеной для вывода изображений с камер в режиме реального времени, а также стационарной радиостанцией. Аналогичные центры открыты во всех 10 филиалах «Семей орманы», расположенных в 7 районах области Абай. Система раннего пожаротушения прошла свыше 100 испытательных запусков. Проводится работа по ее совершенствованию, в том числе интеграции с шестью метеокомплексами и станцией грозопеленгации, позволяющей улавливать сухие грозовые удары.

По поручению Президента технология раннего выявления пожаров поэтапно масштабируется по стране. Гендиректор дивизиона цифрового бизнеса АО «Казахтелеком» Бахтияр Кожахметов доложил о двухэтапном внедрении системы в пяти лесных хозяйствах Акмолинской области, двух заповедниках вблизи Астаны, а также Каркаралинском и Баянаульском природных парках. Завершаются работы в Иле-Алатауском, Сайрам-Угамском нацпарках и ГНПП «Кольсайские озера». Третий этап охватит 10 лесных хозяйств ВКО и Катон-Карагайский национальный парк. Таким образом, в июле т.г планируется завершить охват наиболее пожароопасных территорий 24-х природных парков и заповедников Казахстана с вводом всех систем в промышленную эксплуатацию в сентябре.

«В соответствии с поручениями Главы государства мы внедряем принципиально новые стандарты защиты лесного фонда. Осуществляются системные меры, направленные не только на восстановление леса, но и на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых направлений, определенных Президентом, стала цифровизация. В прошлом году в резервате внедрена система раннего обнаружения пожаров с 37 современными камерами, покрывающими 510 тыс. гектаров. Важно помнить, что технологии нужно подкреплять непосредственным патрулированием. Поэтому работа лесной охраны в пожароопасный период должна быть регулярной и охватывать все зоны риска. Проводимая работа полностью соответствует задачам общенациональной инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», которая направлена на сохранение природных ресурсов и повышение экологической культуры граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил ускорить работы и обеспечить качественное внедрение цифровых технологий.

В ходе посещения территории Краснокордонского лесничества Олжас Бектенов ознакомился с работой, проводимой в рамках поручений Президента по укреплению материально-технической базы лесных хозяйств «Семей орманы».

Генеральный директор ГЛПР «Семей орманы» Казбек Аметов сообщил о 100%-ном обновлении парка резервата современной техникой за последние два года. На сегодня полностью решена проблема ее износа, составлявшего 85% в 2023 году. Только в прошлом году за счет лизинговых средств приобретено 39 новых пожарных машин, 26 малолесопожарных комплексов и 10 тракторов с навесным оборудованием. Для оперативного обнаружения и ликвидации возможных пожаров в наличии имеется 30 лесопожарных станций, три вертолета РГКП «Казавиалесоохрана», 82 пожарных автомобиля, 49 малых лесопатрульных комплексов, 187 тракторов (из них 70 для тушения пожаров), 49 патрульных машин и др.

В целом, Правительством по поручению Главы государства реализуется масштабная программа по модернизации противопожарной техники в Казахстане. На эти цели в 2024–2025 годах из республиканского и местного бюджетов выделено 21,5 млрд тенге, в результате чего обеспеченность лесных хозяйств новой техникой по стране достигла 87%. Лесными хозяйствами приобретены 92 пожарные машины, 118 малых лесопатрульных комплексов (МЛПК), 244 трактора, 240 патрульных машин и более 3 тыс. единиц другой техники и оборудования. За счет лизинговых средств выделено 35 млрд тенге на приобретение 1057 единиц противопожарной техники, до конца мая т.г. планируется полное завершение поставок по всей стране.