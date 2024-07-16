Ученые объяснили, почему увеличилась продолжительность дня

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это следует из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», - говорится в исследовании международной группы ученых.

Исследователи пишут, что сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд. Исследователи объясняют, что продолжительность дня на Земле немного увеличилась, в основном из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.

В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. По прогнозам ученых, оно сохранится на таком уровне в течение нескольких десятилетий, но при увеличении выбросов парниковых газов может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.