Ученые выяснили, как на самом деле выглядят Нептун и Уран

Технологии
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Наше представление о том, как выглядят планеты Уран и Нептун, сильно отличается от действительности, передает Kazpravda.kz

Фото: Оксфордский университет

На фотографиях космических миссий 1980-х Нептун выглядит темно-синим, а Уран — зеленоватым, но теперь ученые выяснили, что эти две планеты на самом деле почти одинакового цвета, сообщает Русская служба ВВС.

К такому выводу пришла группа ученых под руководством британских астрономов (результаты их исследования опубликованы в издании Monthly Notices of the RAS).

По последним данным, оба ледяных гиганта имеют зеленовато-голубой оттенок. Но кто и почему ввел нас в заблуждение?

"Они сделали то, что каждый из нас когда-то, да делал в инстаграме — подправили цветовую гамму, — объяснила Би-би-си Королевский астроном Шотландии и профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс. — Они усилили синий цвет, чтобы можно было увидеть особенности атмосферы Нептуна, поэтому на фотографии он выглядит темно-синим, хотя в действительности он по цвету очень близок к Урану".

По словам руководителя исследования, профессора Оксфордского университета Патрика Ирвина, астрономам давно было известно, что цвета этих двух планет на фотографиях не совсем соответствуют действительности.

"Хотя уже тогда астрономы знали, что цвет сделали более насыщенным, чем на самом деле, и фотографии сопровождались соответствующим объяснением, со временем об этой особенности как-то позабыли", — говорит он.

Заместитель директора Королевского астрономического общества (RAS), доктор Роберт Мэсси подтверждает, что в те времена была широко распространена практика «улучшения» снимков.

"Было бы глупо смотреть на астрономический снимок и не понимать, что он подправлен. Это было необходимо, чтобы разглядеть детали, — говорит он. — И дело вовсе не в том, что кто-то намеренно пытался скрыть правду от людей".

Профессор Ирвин и его коллеги провели работу с оригинальными снимками, чтобы добиться, как они утверждают, самой точной передачи цвета Нептуна и Урана.

А первоначальное недопонимание возникло в связи с тем, что космический аппарат НАСА Voyager 2 снимал планеты сразу в трех разных цветах.

Затем на основе этих снимков были составлены цветные изображения, однако цвета в них не всегда были точно сбалансированы. Контраст также был значительно усилен, чтобы выделить детали облаков, колец и ветров на планетах.
В случае с Нептуном обе этих процедуры сделали планету более синей, чем она есть на самом деле.

В ходе нового исследования ученые воспользовались снимками, которые были сделаны с помощью спектрографов космического телескопа "Хаббл" и "Чрезвычайно Большого Телескопа" Европейской южной обсерватории. В них каждый пиксель имеет полный цветовой спектр, что позволило ученым воспроизвести настоящий облик обеих планет.

Хотя ученые пришли к выводу, что планеты очень близки по цвету (они обе зеленовато-голубые), есть и характерные отличия.

Так, у Нептуна присутствует дополнительный голубой оттенок из-за того, что слой дымки над планетой тоньше, чем у Урана.
Тот, в свою очередь, выглядит зеленее летом и зимой, когда один из его полюсов развернут к Солнцу, а весной и осенью вновь приобретает более голубоватый оттенок.
 

#наука #астрономия #уран #Нептун

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