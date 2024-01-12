Ученые заявили о шокирующей угрозе человечеству

Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Ученые зафиксировали рост случаев заболеваний раком в мире среди молодежи, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде, будь то что-то в нашей пище, лекарствах или в чем-то, что мы еще не определили", — цитируют авторы слова доктора Андреа Черчек.

Как указали журналисты, за последние 20 лет частота выявления раковых заболеваний в США выросла на 12,8 процента.

В исследовании журнала BMJ Oncology также отметили резкое увеличение числа онкологических заболеваний в мире среди людей возрастом до 50 лет, а наибольший рост выявили в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.