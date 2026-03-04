Учит справляться со стрессом

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Вот уже полтора десятка лет спасатель-психолог Оксана Петрова помогает людям найти опору, когда, образно говоря, земля уходит из-под ног. Она сотрудник оперативно-спасательного отряда областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

фото ДЧС ВКО

В свое время Оксана получила профессию медсест­ры и не понаслышке узнала, в какие переплеты может попасть человек, сколько его может поджидать неприятных сюрпризов. Причем часто пациентам необходима не только экстренная помощь по жизненным показаниям, но и психологическая поддержка. И чем быстрее они ее получат, тем выше шансы выйти из стресса без посттравматического синдрома. Поэтому медик дополнительно получила образование психолога.

– Мне предложили поработать в службе по чрезвычайным ситуациям, и я согласилась, – говорит специалист. – Было интересно попробовать себя в непростых условиях.

Первое время было сложно. Спасатели – люди с сильным, суровым характером. На первом месте в мужском коллективе – дисциплина, скорость, слаженность, а вот эмоции не приветствуются. Оксане пришлось привыкать к новой атмосфере, перестраи­вать себя. Понять специфику ей помогло участие в реальных выездах на поисково-спасательные работы.

– Я увидела сотрудников в деле и начала лучше их понимать, – поясняет психолог. – Но прежде чем отряд полностью принял меня, пришлось выдержать испытание. Я хотела провести диагностику по тестам, а парни выдвинули условие: «Сначала поднимись на веревке и спустись как альпинист – точно так же, как мы это делаем. Тогда и мы твои тесты сдадим». В итоге меня научили работать на вертикали, и в отряде сделали вывод: «Наш человек».

За годы работы в спасательной службе специа­лист составила для себя перечень качеств, без которых невозможно представить настоящего чеэсника. Это собранность, самоотверженность, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях, мыслить логически, работать в команде, адаптироваться в экстремальных условиях.

– Важнейшее качество – нервно-психическая устойчивость, причем на высоком уровне, – рассказала сотрудница спасотряда. – Среднего уровня, как показывает практика, недостаточно. Нужны также развитые коммуникативные навыки, способность сохранять голову холодной.

В качестве психолога Оксана принимала участие в помощи риддерцам, пострадавшим при лесном пожаре, поддерживала жителей сел в Глубоковском районе и районе Алтай, по которым в 2018 году ударил паводок, успокаивала семьи, у которых родные заплутали в тайге. Сегодня, с высоты полутора десятка лет, отданных сфере ЧС, она советует новичкам выбирать службу спасателя сердцем.

По ее словам, это не столько работа, сколько призвание. Здесь приживаются настоящие энтузиасты, готовые преодолевать хоть горы, хоть пропасти, куда ни одна скорая помощь не доберется.

Снять стресс и расслабиться после напряженных рабочих дней самой Оксане Петровой помогают дружная семья и хобби – цветы и аквариумы.

– У меня дома два больших аквариума на 200 и 80 литров – они для тропических рыбок, – поделилась деталями наша героиня. – И есть еще десятилитровый, в нем живут лягушки и креветки. Муж ворчит: «Ты в выходные с ведрами бегаешь, чистишь свои аквариумы». А я вижу в этом экосистему, микромир, где все сбалансировано и работает как часы.

По словам Оксаны, департамент по ЧС стал для нее за 15 лет чем-то большим, чем просто службой. Свою работу она сравнивает с кораблем, который борется с сильным течением, чтобы выйти в спокойные воды.

