Учитель и «мама» в одном лице

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Воспитатели в детском саду играют важную роль в формировании личности ребенка: они помогают ему освоить основные навыки, необходимые для успешного пребывания в социуме.

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Именно в детском саду формируется характер ребенка и он учится жить и общаться с другими людьми. А воспитатель становится для малышей примером, наставником и «родителем». И если настоящих мам и пап, к счастью или огорчению, выбирать нам не приходится, то вот к вопросу о том, кто именно будет заниматься вашим чадом, важно подходить ответственно.

Награды, грамоты и благодарственные письма не всегда говорят о квалификации специалиста. Нередко обманчивыми бывают даже советы заведующих и «бывалых» родителей.
А вот кому точно нужно доверять в первую очередь, так это собственным детям. Их обмануть непросто. Они как лакмусовая бумага: четко чувствуют эмоции и атмосферу, понимают, когда перед ними открытый и искренний человек.

Педагог с 38-летним стажем Лязиза Менжанова из Актау рассказала о нюансах современного воспитания и о том, как правильно выбрать воспитателя для своих детей, а также о том, как в мире мобильных телефонов и цифровых технологий делать акцент на человеческие коммуникации и теплые отношения.

Каждое утро у детского садика «Түймеқыз» весело и оживленно. В соседнем жилом доме уже знают: это Лязиза Темирхановна вывела своих «утят». Сначала зарядка, потом песни, танцы, бесконечные эстафеты и забытые всеми дворовые игры. На этой территории действуют жесткие правила для детей и взрослых: никаких телефонов, только живое общение.

О своем выборе воспитывать дошколят Лязиза Темирхановна не жалеет. Она посвятила этому большую часть жизни и счастлива продолжать это дело.

– Детей люблю. Они честные, открытые и добрые. Их характеры только формируются, и я рада быть причастной к этому прекрасному действу. На протяжении всех лет моей работы я придерживалась четкого правила – относиться к воспитанникам как к личностям, к людям с индивидуальными пожелания­ми. И это помогает. Мы с ними очень дружны. Со всеми вместе и с каждым в отдельности, – рассказывает воспитатель.

По словам Лязизы Темирхановны, современные детки значительно отличаются от тех, с которыми ей приходилось работать лет 20–30 назад. В первую очередь здоровьем. Так, постоянное сидение с гаджетами привело к массовому развитию сколиоза у малышей, а также к проб­лемам со зрением.

– Есть безусловные плюсы. Дети свободны. У них в основном более близкие и доверительные отношения с родителями. Однако разговаривать современные детки начинают попозже. Это влия­ние мобильных телефонов. Я даже не о том, что дети в них играют по шесть часов в день, а про то, что родители не отрываются от экранов. И малыши не воспроизводят слова, потому что редко слышат речь. Потом начинают бегать по врачам и ставить страшные диагнозы, а всего-навсего стоило отложить телефон и говорить с ребенком. Обо всем. У меня в группе, и все родители это знают, есть четкое правило – с 8 до 18 часов мой телефон недоступен. Пишите, звоните – я не отвечу, потому что занимаюсь детьми, – говорит Лязиза Менжанова.

Выбор воспитателя для ребенка – важный аспект в формировании его как личности, считают современные психологи. И тут важно делать акцент не столько на умении педагога передать знания, научить буквам и цифрам, сколько на его отношении к своей профессии, его заинтересованности в том, чтобы найти контакт с вашим ребенком, создать дружественную атмосферу в группе, стать наставником и близким человеком. Согласитесь, не умеющих читать и писать к 18 годам фактически нет, а вот тех, кто плохо приспособлен к жизни в обществе и не умеет коммуницировать, предостаточно.

#дети #педагог #воспитатель #профессия #призвание #Лязиза Менжанова

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