Учителей, врачей, бизнесменов избрали сельскими акимами в Казахстане

Год назад в Казахстане начал действовать механизм прямой выборности сельских акимов. С июля прошлого года уже избраны главы 1 093 сельских населенных пунктов. 215 из них – это самовыдвиженцы, 116 вновь избранных руководителей – женщины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz.

Ерлан Карин отметил, что корпус сельских акимов обновился на 55,6%, а это 608 новых глав сел. Значительная часть из них никогда прежде не работала на государственной службе.

«Поддержку сельчан получили учителя, врачи, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств.

Больше всего новых акимов в селах Мангистауской – 77,8% (14 из 18), Карагандинской – 77,2% (61 из 79) и Жамбылской – 71% (51 из 72) областей», – озвучил статистику Госсоветник.

В это воскресенье, 31 июля, состоятся выборы в 27 сельских округах. А до конца года будут избраны ещё 214 глав сел.

На 2023 и 2024 годы запланированы выборы в 1 037 сельских округах, отметил Карин.

Он напомнил, что в скором времени планируется также проведение прямых выборов районных акимов.

Кроме того, согласно новой конституционной реформе, акимы областей сегодня назначаются по результатам голосования депутатов маслихатов региона.

«Таким образом, политическая система страны последовательно трансформируется, в государственное управление внедряются новые инструменты демократии», – резюмировал Госсоветник.