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​Удобен во всех отношениях
Бауыржан Сулейменов, разработчик сайтов

Обсуждение алфавита на основе латиницы проходило по всей стране.

Непосредственно его разработкой занимались лингвисты, чья специализация – фонология, графика, история письма. Но и от рядовых казахстанцев поступали многочисленные предложения. Утвержденный вариант, думаю, является наиболее оптимальным. Апострофы значительно затрудняли и написание, и чтение. Их заменили акутом, который более удобен в использовании.

Как разработчик сайтов на казахском и английском языках, могу только приветствовать такое изменение. Теперь специфические звуки казахского языка пишутся буквами с надстрочными знаками, «ш» и «ч» – диграфами «sh» «ch», как в английском. Это значительно удобнее.

Думаю, все, кто изучал английский язык, а таких людей сегодня в нашем обществе много, хорошо знакомы с диграфами, и в целом латинский алфавит для казахского языка им понятен. Поэтому вслед за экспертами могу сказать, что представленный алфавит удачен, лаконичен, адекватно отражает звуковой строй казахского языка.

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