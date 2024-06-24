УЕФА принял меры на Евро-2024 из-за Роналду

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) усилит меры безопасности на матчах чемпионата Европы-2024 по причине выбегавших на поле болельщиков во время матча второго тура между сборными Турции и Португалии (0:3), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: Joaquim Ferreira / IMAGO / Global Look Press

Как сообщается, на поле или выбежали, или попытались это сделать шесть фанатов. Одному из них даже удалось сфотографироваться с Криштиану Роналду.

В УЕФА заявили, что безопасность на поле и стадионе – главный приоритет. В связи с этим на играх Евро-2024 появятся дополнительные меры безопасности, чтобы такие инциденты не повторялись.

«Безопасность на стадионе, на поле и в комнатах команд является главным приоритетом для УЕФА, Немецкого футбольного союза и организаторов Евро-2024. С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры безопасности для дальнейшего соблюдения правил посещения турнира и предотвращения подобных инцидентов в будущем. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать более подробно конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле является нарушением правил стадиона и повлечет за собой выдворение со стадиона, запрет на посещение всех матчей турнира и подачу официального заявления об уголовном преступлении, связанном с незаконным проникновением», - приводит слова представителя УЕФА The Telegraph.

Ранее главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выразил недовольство проблемами с безопасностью на Евро-2024.

«Это вызывает беспокойство, потому что сегодня нам повезло, что намерения фанатов были хорошими. Мы все любим фанатов, которые отдают должное большим звездам и кумирам, но вам должно быть понятно, что ситуация будет очень, очень тяжелой, если их намерения окажутся неправильными», - цитирует специалиста Metro.

Добавим, что сборная Португалии набрала 6 очков в двух играх и вышла в плей-офф. В активе Роналду один ассист.