Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре

Начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев озвучил предварительную причину пожара в павлодарской школе №28, который не удавалось потушить более двух часов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Касательно вчерашнего пожара, материалы по данному по факту расследуются. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, то есть, нестандартных электрических удлинителей. Возбуждено уголовное дело», - сообщил Ерлан Турегелдиев.

Между тем, внеплановых проверок объектов образования из-за этого случая не планируется. По его словам, школы и детские сады в стране проверяют в соответствии с критериями оценки степени риска с февраля по май.

«В настоящее время в плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, вне зависимости от площади, этажности. На первое полугодие запланировано порядка 8 тысяч объектов, уже больше половины из них проверено. Можно говорить, что к концу мая – началу июня будут обобщены и доведены до общественности результаты всех проверок», - добавил спикер.

Напомним, накануне в Павлодаре более двух часов горела школа №28. Огнем полностью была охвачена крыша двухэтажного корпуса здания – пострадало 1200 квадратных метров.