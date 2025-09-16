Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане

Закон и Порядок
191
Дана Аменова
специальный корреспондент

Меры зависят от обстоятельств преступления

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане вступили в силу изменения в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД РК, Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства» предусматривает важные нововведения, затрагивающие такие чувствительные темы, как похищение людей и принуждение к вступлению в брак. Одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 УК РК.

Ранее лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Теперь такая возможность устранена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.

Кроме того, в Уголовный кодекс введена новая статья 125-1 «Принуждение к вступлению в брак». Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет; до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия.

Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.

Эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков, отметили в МВД.

